Por el Día Internacional de la Mujer, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica organizó una actividad especial para destacar la labor y compromiso de las mujeres que forman parte de la institución. La jornada tuvo como objetivo reconocer públicamente la dedicación de las trabajadoras, quienes contribuyen de manera constante al cumplimiento de las funciones institucionales y al servicio eficiente de la ciudadanía en la región.

Mujeres reconocidas

Durante la ceremonia, se resaltó la importancia del rol que desempeñan las mujeres en la gestión administrativa, operativa y en las áreas de atención directa, recordando que su esfuerzo cotidiano permite que los servicios públicos se mantengan accesibles, organizados y efectivos para toda la población. La actividad también brindó un espacio para reflexionar sobre la equidad de género y la necesidad de valorar y visibilizar el aporte de las mujeres en todos los niveles de la institución.

En paralelo, la Dirección Regional de Salud de Ica rindió un homenaje a las mujeres Agentes Comunitarias de Salud, reconociendo su vocación de servicio, compromiso y dedicación en beneficio de las comunidades locales.

Estas profesionales cumplen un papel fundamental en la promoción de la salud, orientando y acompañando a las familias en la prevención de enfermedades, la atención primaria y la educación sanitaria.

