Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en la lucha contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar, la región Ica llevó a cabo la primera sesión de la Instancia Regional de Concertación, en cumplimiento de la Ordenanza Regional N.º 008-2017-GORE-ICA. La reunión reunió a autoridades locales y representantes de distintas instituciones, en un esfuerzo por articular políticas públicas más efectivas frente a este problema social.

Lucha contra la violencia

El encuentro contó con la participación del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, el gerente de Desarrollo Social, Roberto Carlos López Mariños y otros. Durante la sesión se abordaron estrategias y acciones técnicas de cara al 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y se destacó la necesidad de generar medidas concretas que garanticen la protección y seguridad de las mujeres y los grupos familiares.

En la sesión, el programa Warmiñan del Ministerio de la Mujer presentó un diagnóstico preocupante sobre la situación en la región. Según los datos expuestos, durante el último periodo se registraron 6,676 casos de violencia, con una alta incidencia en el entorno familiar. Además, se documentaron cuatro casos con características de feminicidio y 15 tentativas de este tipo de crímenes, cifras que evidencian la urgencia de implementar políticas y mecanismos de prevención y atención más efectivos.

Las autoridades coincidieron en la importancia de priorizar la prevención, reforzar la protección de las víctimas y garantizar la aplicación de la justicia. Asimismo, destacaron que la lucha contra la violencia de género requiere un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno, las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar que las mujeres y los grupos familiares reciban atención inmediata y adecuada ante cualquier situación de riesgo.

