En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Regional de Ica realizó una jornada de reconocimiento dirigida a las trabajadoras de la institución, destacando su aporte en las distintas gerencias y direcciones que integran la entidad.

Compromiso y profesionalismo

La actividad se desarrolló con la participación de funcionarios y colaboradoras del Gobierno Regional. En representación del gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado Herrera, asistió el gerente general regional, Abel Osorio, quien transmitió el saludo y mensaje de la autoridad regional dirigido a las trabajadoras.

Durante la ceremonia se dio lectura al mensaje del gobernador, en el que resaltó el papel que cumplen las mujeres dentro de la gestión pública y en el desarrollo de la región.

En el pronunciamiento, Hurtado Herrera destacó que el reconocimiento buscó rendir homenaje a las trabajadoras por su compromiso y profesionalismo en el servicio público.

“Ha sido un honor hacer un alto en nuestras labores para rendir un merecido homenaje a las mujeres que, con su profesionalismo y dedicación, son el motor del Gobierno Regional de Ica”, señalaba el mensaje.

Como parte de la jornada se realizaron dinámicas de integración orientadas al bienestar del personal, además de un espacio de confraternidad entre los trabajadores de la institución.

Durante el homenaje también se entregaron presentes a las colaboradoras del Gobierno Regional como muestra de reconocimiento por su labor diaria. La actividad incluyó además un show artístico que buscó generar un momento de esparcimiento y celebración entre las asistentes.

VIDEO RECOMENDADO