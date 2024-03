El 8 de marzo se conmemora a las mujeres que, a lo largo de la historia, han luchado por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. En la región Ica, por el Día Internacional de la Mujer, conoce algunas historias de mujeres ejemplares, trabajadoras, luchadoras y que día a día se esfuerzan por salir adelante.

Lucha constante

En la calle Castrovirreyna, en los exteriores del local del Sutep Ica, encontramos a la señora Emiliana Romero de 66 años, quien nos cuenta todos los días se levanta desde las 4:00 de la mañana. Hace diez años tiene la misma rutina y se dedica a la venta de desayuno (quinua, leche, pan y otros), ella nos comenta que la fuerza femenina es imprescindible para el progreso.

“Despierto por la madrugada y agradezco a Dios, para el progreso de mi familia vendo mi desayuno, y hay días que sale, otros no, pero siempre hay que ser optimista, trabajar todos los días para progresar, porque las mujeres somos luchadoras”, dijo.

También nos sumergimos en el testimonio de Inés Calcina de 47 años, quien es una trabajadora de limpieza pública del municipio de Ica. Ella indica que reside en el caserío San Martín de Porras y señala que toda mujer debe tener una vida inquebrantable y reflexiona sobre el valor del trabajo y la importancia de la constancia y el aprendizaje continuo, que son algunos pilares para que una mujer pueda empoderarse aún más.

Al pasar por la calle La Libertad, nos encontramos a Manuela Huacay de 65 años, quien es natural de Cajamarca y hace dos años llegó a Ica. Nos contó que es madre de 9 hijos y en sus palabras resonaba la fuerza de quien ha desafiado las adversidades como madre, para poder darle un futuro prometedor a su familia. “Yo he sacado adelante a mis hijos, ellos ya son mayores y han estudiado, ahorita vivo en un cuarto alquilado y trabajo vendiendo habas, maní, también ollitas de barro y otras manualidades”, cuenta Manuela, destacando su papel crucial como sostén de hogar.

En la política

Por el Día Internacional de la Mujer, la regidora de la Municipalidad Provincial de Ica, Yngrid Ramos Oré, también no cuenta su historia, que adquiere un significado aún más profundo, pues resalta el papel que las mujeres desempeñan en la política, que tradicionalmente es dominada por hombres. Enfatiza que toda mujer tiene la capacidad para enfrentar desafíos y trascender obstáculos para construir un futuro mejor para su familia y su comunidad.

”Mi madre fue docente y mi padre un estibador que cargaba guano para los corrales, en ese hogar me formé y desde muy joven fui dirigente y pude tener contacto con los vasos de leche, comedores. Las fortalezas de mis padres, me permitieron organizar varios comedores populares afuera de la casa por el terremoto del 2007, también mucho contacto por la alfabetización en Cañete. Luego llegué a Ica y empezó una dirigencia donde yo vivo, en Las Torres de Mantaro en Parcona, y donde tomamos posesión pacifica de ese lugar y hoy ya estamos titulados, eso fue hace 12 años atrás y las que lideramos esa lucha fuimos todas mujeres”, declaró.

Añadió que también es docente de profesión, y tuvo que pasar adversidades cuando enseñaba en zonas altoandinas, sin embargo, su coraje pudo hacer que siempre siga velando por sus estudiantes. Asimismo, cuenta sobre las adversidades que enfrenta en su labor fiscalizadora, que cada día la hacen más fuerte para vencer el machismo que se cierne como una sombra amenazante sobre la vida de las mujeres.

“Mi fiscalización incomoda muchas veces, pero soy muy clara en mis convicciones, tenemos mucho que trabajar en la lucha contra la violencia hacia la mujer, no existe un botón de pánico, porque las víctimas siguen siendo golpeadas y deben regresar al mismo hogar del agresor, porque no hay una casa refugio. La mujer iqueña y toda mujer es trabajadora, luchadora, forjadora y muestra de eso es que muchas mujeres se levantan de madrugada para irse al campo a trabajar, quien le habla también ha trabajado en los fundos para sacar adelante a mis hijos, porque me tocó ser padre y madre en algún momento de mi vida, y la mujer trabaja vendiendo pan, en mototaxi, haciendo colectivo y está presente en todos los espacios y en el espacio político también merecemos respeto. Yngrid Ramos, muchas veces ha sentido que ha sido agredida, porque me han cortado el tiempo en mi participación, muchas veces de las sesiones de concejo he salido mal, porque me siento indignada de la forma que creen que por el hecho de ser mujer no merecemos levantar la voz de protesta para defender al pueblo”, dijo.

En este espacio honramos a mujeres como Emiliana Romero, Inés Calcina, Manuela Huacay, Yngrid Ramos y todas las mujeres, cuyas historias de lucha y superación femenina inspiran a seguir avanzando hacia un futuro donde la igualdad de género sea una realidad palpable en todas las esferas de nuestra sociedad. Que su legado perdure como un testimonio vivo del poder transformador de las mujeres en Ica, el Perú y el mundo.

