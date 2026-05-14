Un grupo de ganaderos de la provincia de Ica realizó una protesta en las calles de la ciudad para exigir la reapertura del camal municipal, establecimiento que permanece cerrado desde hace más de tres meses debido a observaciones sanitarias formuladas por el Senasa.

Los productores aseguran que la paralización del servicio viene ocasionando pérdidas económicas, incremento en los costos de producción y afectación al abastecimiento local de carne.

Múltiples reclamos

La movilización comenzó en los exteriores del camal municipal y se desplazó posteriormente hacia la Plaza de Armas y el frontis de la Municipalidad Provincial de Ica, donde más de 100 integrantes de la Asociación de Ganaderos de Ica realizaron un plantón para pedir respuestas concretas de las autoridades locales.

Durante la protesta, los ganaderos trasladaron en una camioneta azul a dos vacunos, buscando llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía sobre la situación que atraviesa el sector.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Ica, Robert Ricardo Soto Ramos, cuestionó la demora en la ejecución de los trabajos de adecuación dentro del camal municipal y sostuvo que hasta el momento no existen avances visibles que permitan proyectar una pronta reapertura.

“Hace tres meses se cerró el camal y hasta ahora no sabemos cuándo va a abrir. Nos dijeron que era por observaciones de Senasa y que se iban a hacer mejoras, pero hasta la fecha no vemos resultados concretos. Nosotros estamos sin trabajar y eso representa un grave perjuicio económico”, manifestó el dirigente.

Soto Ramos explicó que, debido al cierre del establecimiento, los productores se han visto obligados a trasladar sus animales hacia camales de Chincha, Pisco y Lima para realizar el beneficio correspondiente, situación que incrementa considerablemente los costos de transporte y operación.

“Tenemos que llevar nuestros animales a otras ciudades y eso significa gastos elevados. Todo eso finalmente repercute en el precio de la carne y afecta directamente a la canasta básica de la población iqueña”, señaló.

“Algunos están llevando sus animales hasta Lima. Otros están haciendo trabajos distintos porque no pueden seguir operando normalmente. La mayoría está beneficiando en Pisco y Chincha, pero eso nos genera más pérdidas”, afirmó el representante del gremio.

Asimismo, los manifestantes indicaron que antes del cierre del camal, cada mes pasaban más de 1200 reses y no se invertía la recaudación que desencadenó en el cierre del camal. Del mismo modo expresaron su preocupación por el posible incremento de mataderos clandestinos ante la falta de funcionamiento del camal municipal. Advirtieron que esta situación podría representar un riesgo para la salud pública debido a la ausencia de controles sanitarios adecuados.

Por su parte, el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, señaló que la comuna viene ejecutando las mejoras solicitadas y aseguró que los trabajos de acondicionamiento están próximos a concluir.

“La municipalidad está realizando todos los correctivos y mejoras necesarias. Estamos culminando trabajos de refacción, limpieza y fumigación. Lo que demora son principalmente los temas administrativos que deben cumplirse. Estimamos que en la quincena de junio se concluirán todos los trabajos y podremos proceder con la reapertura del camal municipal”, declaró la autoridad edil.

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