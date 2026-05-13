Un operativo conjunto entre la Municipalidad Distrital de Parcona, la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú y SENASA permitió la clausura definitiva de un camal clandestino de cerdos que funcionaba en condiciones insalubres en el distrito.

Condiciones insalubres

Durante la inspección, las autoridades hallaron restos de cerdos muertos en estado de descomposición, aguas contaminadas acumuladas y diversos focos infecciosos dentro del establecimiento. Además, se detectó que los animales eran sacrificados directamente sobre el piso, en medio de condiciones antihigiénicas que representaban un grave peligro para la salud pública.

La gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Parcona, Esther Acosta, señaló que el local operaba entre las avenidas Cutervo y Ocho, sin ningún tipo de autorización municipal. “Hemos encontrado un camal clandestino en unas condiciones pésimas, incluso están matando chanchos en el piso, en la tierra”, declaró durante la diligencia.

La funcionaria también detalló que dentro del predio se encontró “una especie de laguna de agua de desagüe” ubicada al costado de la zona donde realizaban la matanza de los animales. Asimismo, indicó que los corrales donde mantenían a los cerdos estaban en condiciones “deplorables, asquerosas y sucias”, por lo que la comuna decidió ejecutar la clausura definitiva del negocio.

Por su parte, el comisario de Parcona, comandante Jesús Díaz, informó que el operativo se desarrolló a raíz de información confidencial que alertaba sobre el funcionamiento clandestino del establecimiento. Precisó además que la carne obtenida en el lugar era trasladada presuntamente al Mercado Mayorista para su comercialización y posterior consumo humano.

“El delito cometido es contra la salud pública”, afirmó el oficial, quien añadió que las investigaciones buscarán determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas en la cadena de almacenamiento y distribución de la carne. También indicó que en el lugar se encontraron grandes cantidades de residuos y aguas servidas, evidenciando las precarias condiciones sanitarias del recinto.

Durante la intervención, seis personas que dijeron ser trabajadores del local fueron intervenidas para las investigaciones correspondientes.

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