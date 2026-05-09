En un operativo inopinado realizado en la octava cuadra de la calle Arequipa, en el distrito de Parcona, autoridades clausuraron una avícola informal que funcionaba sin licencia de funcionamiento ni autorización sanitaria de Senasa, poniendo en riesgo la salud pública.

Condiciones insalubres

La intervención fue ejecutada por personal de la Municipalidad Distrital de Parcona con apoyo de representantes de la Fiscalía, Policía Nacional del Perú, Senasa, Emapica y Serenazgo, quienes ingresaron al establecimiento tras varios intentos previos frustrados debido a que los responsables impedían el acceso de las autoridades.

Durante la diligencia, los fiscalizadores encontraron un local en condiciones extremadamente insalubres. En el interior se hallaron cucarachas, recipientes con restos de aves muertas almacenadas de manera inadecuada, aguas empozadas y ollas con residuos orgánicos en estado de descomposición.

Además, las paredes del inmueble estaban cubiertas de plumas y grasa acumulada, evidenciando la falta total de limpieza y control sanitario en las áreas de procesamiento.

Las autoridades también detectaron que el personal que laboraba en el establecimiento no contaba con carnet de sanidad, pese a que en el lugar se realizaba diariamente el pelado y procesamiento de cientos de pollos que posteriormente eran distribuidos y comercializados en distintos mercados de la provincia.

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