Autoridades supervisaron locales en la provincia de Sullana
Las autoridades multaron y clausuraron tres avícolas en la , debido debido a que presentaban graves deficiencias sanitarias y en la infraestructura eléctrica, así como no contaba con documentación respectiva.

El operativo contó con la participación de la fiscal Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Sub Gerencia de Control Municipal y de Gestión de Riesgos y Desastres de la comuna de Sullana, Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (Dirfis), Defensa Civil y Serenazgo.

En un local del asentamiento Santa Teresita, detectaron suciedad en las javas y el área de recepción, y otras deficiencias. Dicho establecimiento fue multado por la comuna con el 50% de una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y clausurado por 15 días.

Mientras que en otro camal situado en la zona industrial, identificado el uso inadecuado de utensilios y carencia del certificado de sanidad, motivo por el cual le impusieron una multa del 100% de una UIT y fue cerrado de manera temporal.

Asimismo, intervinieron otro avícola en el barrio Leticia, donde constataron la suciedad general, equipos oxidados y no contaba con ningún documento para su funcionamiento, disponiéndose una sanción similiar que los otros locales.

