La Municipalidad de Sullana, informó que han logrado empadronar a 7,638 personas con discapacidad, tanto en el ámbito urbano, como en 45 sectores rurales de Alto Chira y Cieneguillo en esta provincia.

Este registro actualizado permite que más ciudadanos accedan a derechos y programas sociales. Gracias a la OMAPED (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad), por primera vez se imprimen de manera directa en Sullana los carnets del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad), habiendo entregado ya 600 documentos, lo que evita traslados a Piura o Lima.

Además, 711 personas con discapacidad severa en situación de pobreza reciben la pensión no contributiva del programa Contigo, mientras que otros vecinos acceden a terapias físicas, rehabilitación, gestión de aparatos biomecánicos y talleres de sensibilización e inserción laboral.