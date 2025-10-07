La Contraloría de la República detectó diversos riesgos y obstáculos para reanudar la obra de la carretera del sector Pampa de los Gallos, valorizada en más de S/7 millones y a cargo de la Municipalidad Provincial de Sullana. Asimismo, el expediente técnico presenta diversas defiencias y no cuentan con el presupuesto económico suficiente para culminar dichos trabajos.

El informe de control preventivo Nº12221-2025-CG/GRPI-SCP del 29-09-2025 señala las situaciones detectadas sobre el saldo de obra: “Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal Pampa de los Gallos PE 1NL, Sullana”.

Durante la visita de inspección física a la zona de intervención del saldo de obra, realizada el pasado 15 de setiembre de 2025, la comisión de control verificó entre las progresivas 6+800 y 7+800 del camino vecinal, la existencia de material afirmado que presenta inclusión de material inorgánico. La presencia del material afirmado afecta la disponibilidad física del terreno y podría generar interferencias en los trabajos.

En tanto, el expediente técnico presenta deficiencias e inconsistencias que podrían comprometer la estabilidad estructural del camino y generar riesgo en la calidad, vida útil, costo y oportunidad de la obra.

Explicaron que identificaron interferencias por la existencia de postes de baja tensión y mediante solicitud a Enosa, pidieron la reubicación de los mismos. Mientras que dicha empresa les informó que para realizar dicho trabajo, deberán presentar un expediente técnico.

El último 15 de setiembre, la comisión de control realizó una inspección física en la zona, junto a representantes de la comuna de Sullana. “Existen cuatro postes que se están proyectando dentro de los badenes (ubicado en las progresiva 5+640 hasta la progresiva 5+700) y badén en la progresiva 0+070 hasta la progresiva 0+270). (...) Se han identificado postes existentes de media ybaja tensión que no se muestran en su totalidad en los planos de planta y perfil longitudinal (...)”, indica el informe.

Con relación al informe emitido sobre el proyecto del camino vecinal Pampa de los Gallos, la Municipalidad Provinicial de Sullana informó que la entidad acogió el documento de control, con el compromiso de subsanar las observaciones señaladas, como una oportunidad de mejora para garantizar la adecuada ejecución del saldo de obra.

A la vez indicaron que, adicionalmente han priorizado el diálogo directo con la población vinculada al proyecto, brindando información clara sobre el estado situacional y los pasos a seguir.

Asimismo, la municipalidad informó que sostuvieron reuniones técnicas con la Junta de Usuarios, Enosa y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el objetivo de coordinar de manera articulada la intervención en la zona, garantizando en el futuro una ejecución adecuada y sin interferencias.