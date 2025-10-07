Un extorsionador llegó a la vivienda de una pareja y le dejó un papel amenazante con una bala y le exigen la suma de S/15,000 para no atentar contra sus vidas y su familia en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Piura es la tercera región productora de arroz a nivel nacional]

Ocurrió en un inmueble de la calle San Luis del asentamiento Santiago Zapata Silva, cerca al colegio Cristo Viene, donde el individuo arrojó el manuscrito por las rejas del inmueble, según testigos.

“Mira (nombres de la pareja), vamos a ser muy claros: o pagan la suma de 15 mil soles o sus hijos pagan las consecuencias. Búscate un buen padrino para que aboguen por ustedes. Tienes 24 horas para llamar al 938862644. No quiero sufridos aquí”, señala en el manuscrito que le dejaron los extorsionadores que se autodenominan “La Nueva Hermandad”.

La Policía que está a cargo de las investigaciones, llegó a la vivienda agraviada y realizó las diligencias respectivas.