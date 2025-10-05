Un grupo de ciudadanos persiguió y casi atrapó a los dos sicarios que asesinaron de un balazo en la cabeza al chofer y padre de familia, Wilmer Iván Villalta Córdova, de 31 años, cuando lavaba su automóvil en el paradero Sullana-Lancones, en la provincia de Sullana. Así lo revelaron las imágenes de las cámaras de vigilancia.

[PUEDES VER: Piura es la tercera región con más extorsiones]

Uno de los sicarios, según los testigos, muy joven, fue quien, la mañana del viernes 3 de octubre, llegó caminando y cuando estaba cerca a Villalta, sacó su arma y le disparó en la transversal Junín, entre las calles Bolognesi e Ignacio Merino.

Las imágenes revelan que, cuando cometió el ataque, el criminal que vestía una polera ploma y con el rostro descubierto, corrió hacia la motocicleta donde su cómplice, con una polera negra y mascarilla, lo esperaba.

Ahí subió al vehículo, pero esta se le apagó y a pesar que trató de encenderla, no arrancó y el atacante tuvo que fugar corriendo y detrás lo hizo el chofer, dejando abandonada la motocicleta.

En ese instante, detrás de ellos, se ve que salieron varios ciudadanos. Incluso, uno de ellos casi atrapa al chofer, pero logra zafarse y seguir corriendo.

Además, otros lugareños los siguieron por la calle Ignacio Merino y, cuando estaban cerca de ellos, el sicario empezó a disparar y tuvieron que arrojarse al suelo y dejar que se vayan.

Mientras que otro grupo auxilió y trasladó a Villalta al Hospital de Apoyo II-2 del sector oeste quien, luego de casi 18 horas, lamentablemente dejó de existir.