Las autoridades supervisaron diversas farmacias en la provincia de Sullana, para verificar la venta ilegal del medicamento de misoprostol, cuyo uso y distribución sin la debida autorización, constituye un riesgo para la población.

[PUEDES VER: Roban diversos cables de telefonía en Sullana]

El operativo fue realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito a cargo de la fiscal Rosario Orrala, junto a personal Fiscalización de la Municipalidad de Sullana, Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS) y Policía Nacional del Perú.

En una farmacia de la avenida José de Lama, hallaron una venta irregular de este medicamento. Mientras que en otro local de la urbanización popular Villa Perú-Canadá, verificaron que tenían en stock, pero no les dieron la información para verificar la comercialización de este producto, por lo que la Dirfis les dió un plazo de 7 días para que remitan la documentación correspondiente.