El cuerpo de un hombre sin vida, fue encontrado flotando en el río Chira, a la altura del puente Artemio García Vargas, conocido como “Nuevo”, en la provincia de Sullana.

Agricultores y transeúntes fueron quienes se percataron del cadáver que estaba entre el lirio acuático y alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Personal policial de la Unidad de Rescate con ayuda de accesorios, ingresaron al lugar y sacaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue del Ministerio Público, en la carretera Sullana-Tambogrande.

La víctima que hasta el momento no ha sido identificado, vestía un pantalón negro con una camiseta azul del Alianza Lima con el número 7 en la espalda. Asimismo, tiene un corte de cabello al estilo militar.

Cabe recordar que el pasado lunes 29 de setiembre y cerca a la misma zona, debajo del puente “Viejo”, encontraron flotando el cadáver del poblador Julio Palacios que había desaparecido un día antes en esta ciudad.