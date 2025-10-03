Una cevichería que funcionaba de manera informal, fue intervenido y clausurado por las autoridades, en el asentamiento 17 de Enero, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Alcaldes de Piura exigen al gobernador cumplir con sus promesas]

Durante la inspección, comprobaron que el local atendía al público y expendía bebidas alcohólicas sin contar con autorización municipal. En el lugar se encontró a varios parroquianos consumiendo licor en compañía de mujeres.

La intervención fue realizada en el local de la calle Ciro Alegría por la Subgerencia de Fiscalización, con apoyo de agentes de Serenazgo de la Municipalidad de Sullana. Dicho local fue multado con una multa equivalente al 50% de una UIT y dispuso la clausura temporal del establecimiento por 30 días, hasta el 29 de octubre de 2025.