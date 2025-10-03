Decenas de alcaldes delegados de los diferentes centros poblados de la región Piura realizaron un plantón en el exterior del gobierno regional para exigir el cumplimiento de obras, además de presupuesto a las autoridades provinciales.

Hasta el gobierno regional llegaron varios alcaldes de los diferentes centros poblados de la región para reclamar al gobernador regional Luis Neyra por incumplimiento de sus promesas.

Los alcaldes indicaron que el GORE se comprometió en apoyar con obras para estas jurisdicciones, unidades móviles para la seguridad ciudadana y vehículos para el recojo de los residuos sólidos, sin embargo, hasta la fecha no han recibido nada.

“Habíamos coordinado la entrega de unidades para seguridad ciudadana, ya habíamos hablado con los dirigentes de nuestros caseríos, pero a la fecha la población nos ve como mentirosos, pero quien nos miente es el gobierno regional”, dijo José Elías López del centro poblado de Yapatera, de la provincia de Morropón.

Asimismo, indicó que este año no han sido recibidos por la autoridad regional, situación contraria al 2024, cuando los 94 representantes de los centros poblados mantuvieron el diálogo con la entidad.

Durante la manifestación, los alcaldes indicaron que algunos municipios no reciben el presupuesto por parte de las municipalidades provinciales, el mismo que tampoco es suficiente para cubrir las necesidades de la población, pues algunos reciben solo 2 500 soles mensuales.

El alcalde de Pillo, en Ayabaca, Ermitaño Pintado, precisó que las masas son múltiples y el gobierno regional no cumple con la entrega de equipos, generando malestar a los más de 1 200 habitantes del mencionado centro poblado.

Otros representantes indicaron que, de no tener respuesta por parte del gobierno regional, tomarán otras medidas.