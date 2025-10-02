Delincuentes siguen amenazando a dueña de la juguería “Naranjadas”, ubicada en el distrito de Castilla, cerca al local de la municipalidad de Castilla, donde los extorsionadores le piden 20 000 soles para dejarla trabajar.

Al parecer, los extorsionadores esta vez amenazan con atacar a la familia y le habrían empezado a enviar mensajes amenazantes a la hija de la dueña del pequeño negocio luego que días atrás arrojaran un explosivo al local que alquilan para vender sus productos. La familia se encuentra desesperada y temen por sus vidas.

Para ello, personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura viene tomando acciones a fin de identificar a los extorsionadores, que anteriormente se identificaron como la presunta banda delincuencial “La Nueva Generación del Norte”.

Según la policía el 95% de las extorsiones salen del penal y pese a que han disminuido la población debe denunciar estos para evitar ataques mayores.