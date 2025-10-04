Un grupo de delincuentes a bordo de una mototaxi, robaron diversos cables de telefonía en la urbanización Santa Rosa, en la provincia de Sullana. Así lo denunciaron los vecinos.

Señalaron que se percataron que diversos de estos, habían quedado tirados, luego que fueron cortados en lo alto en la cuarta cuadra de la calle Santa Ana, cerca de la transversal Santa Toribio.

Añadieron que no es la primera vez que ocurre este hecho, ya que hace casi un mes, sucedió lo mismo en esta cuadra e indicaron los autores se tratarían de individuos que se trasladan a bordo de una mototaxi y con escaleras.