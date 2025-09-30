Indignados por la inseguridad, un grupo de enardecidos vecinos y transportistas, intentaron atrapar a unos delincuentes, cuando pretendieron robarle su cartera a una mujer, pero en su huida dejaron abandonada la mototaxi en que se trasladaban y le prendieron fuego, en la ciudad de Sullana.

Sucedió cerca de la una de la madrugada del lunes 29 de setiembre, cuando delincuentes a bordo de dicho vehículo, interceptaron a la fémina para robarle en la transitada avenida Champagnat, pero los gritos de la mujer, hicieron que los vecinos salieran de sus viviendas y, junto a choferes, corrieron a auxiliarla.

“Escuchamos que la mujer empezó a gritar y corrimos todos a ayudarla, porque decía que llevaba su celular y otras cosas. Luego al vernos, se fugaron, pero dejaron abandonada la mototaxi en el canal vía...”, dijo una moradora.

Incluso, un grupo trató de detener a los hampones e intentaron fugar en la mototaxi, pero esta sufrió un desperfecto en la intersección de dicha avenida con el canal vía, frente a una iglesia evangélica y tuvieron que dejar abandonada el trimovil de placa M4-8001 color amarillo con azul y fugaron corriendo por la oscuridad de la zona.

Tras ello, los moradores le rocearon gasolina y prendieron fuego al vehículo, como señal de protesta contra estos hechos delictivos.

“Estamos cansados de la inseguridad que atravesamos, debido a que hay mototaxis que aprovechan la noche para robar a la gente que sale de trabajar de las empresas o locales. Lo que han hecho, quemando la mototaxi, es el sentir de la población”, dijo un vecino de la avenida Champagnat.

Mientras que los moradores de las urbanizaciones Santa Rosa y López Albujar, pidieron acciones inmediatas a la Policía por robos a los transeúntes y en sus inmuebles.