¡Lamentable! Una niña de un año, con ocho meses, que se encontraba durmiendo, murió carbonizada, luego que su cuarto y gran parte de su vivienda ardió en llamas, en el distrito de Querecotillo, en la provincia de Sullana.

El fatídico hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche del sábado 27 de setiembre, cuando en la vivienda de la calle San Martín, donde la menor de iniciales L.E.M. tenía un cuarto de palos y palma de coco, junto a otros ambientes, que colinda con la calle Espinar, se generó el incendio, debido a un cortocircuito.

Rápidamente el fuego se extendió y, en pocos minutos, el cuarto ardió en llamas, cuando la menor se encontraba durmiendo y no pudo salir o ser rescatada. Esto, a pesar, que los vecinos de la calle Espinar trataron de apagar el fuego con baldes con agua e incluso arena.

Además, cuando se produjo el incendio, se desarrollaba, a pocos metros del lugar, una serenata por el aniversario de la institución educativa inicial 529 Inmaculada Concepción, cuyos asistentes, al ser alertados, corrieron y ayudaron a sofocar el fuego. Asimismo, al lugar llegaron los bomberos de la Compañía 43 de Sullana, que controlaron el siniestro.

A pesar de la ayuda de todos ellos y de la madre de la menor y otros familiares, el cuerpo de la menor fue sacado, pero lamentablemente ya sin vida y con graves quemaduras.

“Cuando hemos salido, ya estaba el fuego y comenzamos a echar agua, pero no era suficiente. Luego llegaron los demás vecinos y avisaron a las personas que estaban en una serenata en el colegio y llegaron todos, y pudimos controlar el fuego. Luego, vieron a la niña, pero ya era demasiado tarde, ya que estaba sin vida. Una morador saca a la menor”, señaló un vecino.

En tanto, el subgerente del Área de Gestión de Riesgos y Desastres, y secretario técnico de la Municipalidad Distrital de Querecotillo, Juan Ruíz Sarango, que llegó ayer a la vivienda para evaluar los daños, indicó que el incendio duró pocos minutos y que llevaron ayuda.

“De acuerdo a la información, (el incendio) ha sido por un cortocircuito. Sabemos que (la pareja de padres) lleva dos meses viviendo acá. Como municipalidad, hemos hecho la evaluación correspondientes y estamos llevando la ayuda para brindarle a los damnificados de este lamentable hecho”, señaló el funcionario de la comuna de Querecotillo.

Los vecinos se mostraron consternados por el siniestro ocurrido en la vivienda y pidieron que las autoridades los ayuden en lo material y con ayuda psicológica a los padres, tras la pérdida de la menor de casi dos años de edad.

La niña está siendo velada en la calle San Martín, cerca al colegio 529 Inmaculada Concepción, en el centro poblado de Santa Cruz, en Querecotillo.