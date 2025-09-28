Representantes de diferentes instituciones, brindaron orientaciones legales y consultas a diversos pobladores en la IX Feria Nacional y Simultánea “Llapanchikpaq Justicia: promoviendo una cultura jurídica de derechos” que se desarrolló en en distrito de Paimas, en la provincia de Ayabaca.

[PUEDES VER: Decomisan productos pirotécnicos que trasladaban en un vehículo]

El certamen fue organizado por el Poder Judicial y participaron diversas instituciones de la región Piura que atendieron a los pobladores de los diferentes pueblos de dicha jurisdicción.

En el certamen participó el Ministerio Público de Sullana, a través de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UIAVIT) de Ayabaca. Ahí, la abogada Karina Chuica Burgos, atendió las diferentes consultas de la población.

Además de informar sobre las funciones del Ministerio Público y el trabajo especializado de la UIAVIT en la asistencia y protección de víctimas y testigos, se sensibilizó a los ciudadanos sobre la problemática de la trata de personas, entregando también material informativo para reforzar el conocimiento de sus derechos.