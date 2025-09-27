Operativo fue realizado en la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Sullana
Las autoridades intervinieron un vehículo donde decomisaron productos pirotécnicos y relojes Casio en la carretera Panamericana Norte, distrito de Ignacio Escudero, en la .

Fueron seis cajas de pirotécnicos que fueron hallados en un vehículo que, junto a la otra mercadería, los trasladaron al almacén de la Sunat. También lograron incautar relojes Casio.

El operativo fue realizado por los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, junto a personal de Aduanas-SUNAT, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (SUTRAN), Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Ignacio Escudero.

Asimismo, inspeccionaron diversos vehículos y a sus conductores, los cuales contaban con la documentación correspondiente para el manejo de vehículos y el transporte de pasajeros. Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en otras zonas.

