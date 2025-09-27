Vecinos del asentamiento Sánchez Cerro en la provincia de Sullana, expresaron su malestar contra la Eps Grau, debido a que desde hace más de una semana, no cuentan con el servicio de agua potable en sus viviendas.

“Llevamos varios días sin agua y viene afectando a varias familias. Los afectados son de las calle Santa Martha, Santa Elena, María Auxiliadora y otras vías. No sabemos que pasa y, además, no nos dan una respuesta a pesar de las quejas que estamos haciendo”, señaló un poblador que pidió la intervención de las autoridades locales.

Asimismo, pobladores de otras zonas, se quejaron porque hay varios días que sufren esta escasez, pero que los recibos por este servicio se han incrementado. Asimismo, otro problema que los aqueja es el colapso de los buzones de alcantarillado.