Hoy, al recordarse el Día Mundial del Turismo, Catacaos, capital artesanal, turística y gastronómica de la región Piura, ha preparado una exposición fotográfica de fotos óleos del reconocido fotógrafo quiteño Manuel Quiroz, que se expondrán en la plaza de armas de la Heroica Villa.

Este evento es organizado por la oficina de Información Turística de la comuna y será una mirada hacia el glorioso pasado, denominada “Catacaos en la Historia”, para rememorar a los antiguos tallanes .

PUEDES VER: Foto Óleos del Bajo Piura son declarados Patrimonio Cultural de la Nación

TALLERES VIVOS

Son 20 foto óleos de 60 x 30 centímetros, que el artista ecuatoriano retrató en su recorrido por esta parte de la región y dejó para la prosperidad. Además, habrá talleres vivenciales con destacados artesanos de paja toquilla y filigrana a cargo de grandes maestros de estas artes consideradas Patrimonios Culturales de la Nación.

La muestra fotográfica estará abierta desde hoy y permanecerá hasta el domingo por la tarde, donde moradores, visitantes y turistas podrán apreciar de cómo los pobladores de la Cultura Tallán aún mantienen vivo este arte de los antiguos cataquenses..