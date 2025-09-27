En el Día Mundial del Turismo, exposición de foto oleos y arte en vivo.
Hoy, al recordarse el Día Mundial del Turismo, Catacaos, capital artesanal, turística y gastronómica de la región Piura, ha preparado una exposición fotográfica de fotos óleos del reconocido fotógrafo quiteño , que se expondrán en la plaza de armas de la Heroica Villa.

Este evento es organizado por la oficina de Información Turística de la comuna y será una mirada hacia el glorioso pasado, denominada “Catacaos en la Historia”, para rememorar a los antiguos tallanes .

TALLERES VIVOS

Son 20 foto óleos de 60 x 30 centímetros, que el artista ecuatoriano retrató en su recorrido por esta parte de la región y dejó para la prosperidad. Además, habrá talleres vivenciales con destacados artesanos de paja toquilla y filigrana a cargo de grandes maestros de estas artes consideradas Patrimonios Culturales de la Nación.

La muestra fotográfica estará abierta desde hoy y permanecerá hasta el domingo por la tarde, donde moradores, visitantes y turistas podrán apreciar de cómo los pobladores de la Cultura Tallán aún mantienen vivo este arte de los antiguos cataquenses..

