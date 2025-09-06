Las 100 imágenes que reflejan la vida y costumbres piuranas de inicios del siglo XX creados por el fotógrafo quiteño Manuel Quiroz y que son conservadas por el CIPCA, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.

La declaratoria fue oficializada mediante la resolución 000223-2025-VMPCIC/MC, emitida por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. La propuesta surgió a partir de un informe de la Biblioteca Nacional del Perú, que destacó la relevancia artística y cultural de estas obras.

CULTURA Y TRADICIÓN

Las piezas forman parte de una colección única que utiliza la técnica decimonónica de la fotografía iluminada, en la que se aplican tintes transparentes y óleo sobre imágenes en blanco y negro. Esta intervención otorga color, volumen y realismo a escenas representativas del folclore piurano.

El registro visual de la vida en el Bajo Piura con aspectos de la vida cotidiana, oficios, talleres artesanales, mercados y prácticas culturales, especialmente en pueblos como Catacaos y Simbilá. además proporciona información sobre tradiciones reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú, como la gastronomía local y la técnica de tejido de sombreros de paja toquilla.

Entre 1950 y 1987, las foto-óleos fueron presentadas en ciudades como Lima, Trujillo, Cajamarca y Piura. En 2021, formaron parte del proyecto curatorial “El cromático Bajo Piura. La fotografía de Manuel Quiroz”, ganador del concurso nacional Arte al Bicentenario.