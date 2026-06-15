Una feroz balacera interrumpió el orden y la tranquilidad del asentamiento humano Nuevo Perú, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho dejó como resultado una persona fallecida y dos heridos, uno de ellos en estado crítico.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, el incidente ocurrió mientras un grupo de personas se encontraba reunido en la zona del pasaje tres, conocido como La Tranquera. En ese contexto, la presencia de disparos generó confusión entre los vecinos, quienes inicialmente pensaron que se trataba de pirotécnicos por una actividad social que se desarrollaba en el lugar.

Según las primeras indagaciones, tres personas llegaron al sector a bordo de una motocicleta lineal. Dos de ellos descendieron del vehículo y abrieron fuego contra un grupo de asistentes, mientras el tercero permaneció en la unidad para facilitar la huida.

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Fredy Clemente Calixto Quevedo, de 39 años, y Gerson Tipila Rodríguez, quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública al momento del ataque. Tras la agresión, ambos fueron trasladados de emergencia al hospital de Canto Grande.

El personal médico confirmó el fallecimiento de Fredy Calixto debido a la gravedad de las heridas. Su acompañante permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe atención especializada.

Durante el mismo ataque, otra persona resultó afectada tras ser alcanzada por un proyectil mientras salía de su vivienda. Se trata de Manuel Villanueva Sánchez, de 54 años.

El residente del sector fue herido en el brazo y fue trasladado a un centro de salud, donde su estado fue reportado como estable. Su caso se produjo en medio del desplazamiento de los atacantes por la zona.

🔴🔵 SJL: Ataque a balazos mientras tomaban licor dejó un muerto y dos heridos en Nuevo Perú.



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¿Qué observaron los testigos?

Un residente del lugar relató que el ingreso de los sujetos en motocicleta generó sospechas antes del ataque. Según indicó, tras la llegada de los sospechosos, el ataque se desarrolló en pocos minutos, lo que provocó que las personas se dispersaran rápidamente para ponerse a salvo.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. La zona fue cercada mientras se recogían evidencias relacionadas con el uso de armas de fuego.

Las labores concluyeron después de varias horas y el perímetro fue liberado para el tránsito de los vecinos. Las investigaciones continúan para determinar el motivo del ataque e identificar a los responsables.