Huánuco: fiscalía articula acciones para garantizar transparencia en proceso electoral

Los productores de arroz del Alto Huallaga en el departamento de Huánuco, rechazan la tregua y exigen medidas urgentes, para salvar el sector arrocero, esto al cumplirse el cinco día de la huelga nacional indefinida que acatan con el bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en Aucayacu.

El jefe de la Defensoría del Pueblo en Tingo María, Jorge Mendoza, junto con un funcionario de la Oficina de Gestión de Conflictos del Gobierno Regional de Huánuco, llegaron hasta el punto de bloqueo ubicado en la jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo para dialogar con los manifestantes e instarlos a liberar la vía.

ELECCIONES SE INTERPONEN

Los representantes plantearon una tregua de diez días para permitir el traslado del material electoral con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Municipales Complementarias, programada para el domingo 7 de junio. Sin embargo, rechazaron la propuesta y señalaron que continuarán con su medida de fuerza debido a que aún no han recibido comunicación alguna de sus dirigentes que están en Lima. “Tampoco hemos coordinado dar una tregua”, manifestaron los productores.

Sus principales demandas son la declaratoria de emergencia del sector arrocero, el freno a las importaciones y el control del ingreso ilegal de arroz al país. Precisaron que están permitiendo el paso de ambulancias, personal de salud y trabajadores del sector Educación.