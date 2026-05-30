Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde de ayer viernes en la unidad de producción minera Manuelita, ubicada en el distrito de Morococha.

Ante la magnitud de la emergencia, personal de la Compañía de Bomberos n.° 210 de La Oroya se desplazó rápidamente hasta la zona portando material especializado e implementos de seguridad con el objetivo de sofocar las llamas.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades competentes y los equipos de rescate no han confirmado si existen trabajadores heridos o atrapados a causa del siniestro.