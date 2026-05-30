Luego de confirmarse un primer contagio por sarampión en Lambayeque, ahora las autoridades del sector salud investigan dos casos sospechosos de esta enfermedad en el ámbito de Chiclayo.

El jefe de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), José Enríquez Salazar, explicó que los afectados tuvieron contacto con el primer caso, al tratarse de la hermana (5 años) de esta primer paciente, y de un niño (10 años) que asistía a la misma iglesia que ambas. Además, dijo que presentan la sintomatología que causa el virus.

Situación de enfermedad

“En cuanto a la hermana, es muy seguro que salga positivo, debido a la cercanía que mantienen, y el niño, al parecer, ya está pasando el cuadro de la enfermedad”, detalló.

El especialista enfatizó que la principal barrera contra el sarampión es la vacunación triple vírica (SRP), que es segura y protege también contra la rubéola y las paperas. La primera dosis se aplica al año de edad (12 meses) y la segunda dosis de refuerzo al año y medio (18 meses). Esto deberá efectuarse, de manera inaplazable, si el bebé será llevado de viaje.

También es importante el lavado de manos y el uso de mascarillas, cuando se realicen visitas a centros de salud y hospitales, porque la carga de virus y bacterias respiratorias es alta en esos recintos.

“Si el niño no tiene el esquema de vacunación completo, está en riesgo. Por eso es importante que los padres tengan en cuenta las jornadas de inmunización y acudan a los centros de salud para recibir orientación. La Geresa estima que, entre los años 2021 y 2025, una población de 22 mil niños, de edades específicas, se ha quedado sin vacunar”, aseguró Enríquez al señalar que el riesgo es latente.

Las muestras tomadas a los dos menores de edad fueron remitidas hace poco al Instituto Nacional de Salud (INS) en la ciudad de Lima, para que se determine si se trata de la infección viral.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.

Reclamo

Al problema de salud pública por los casos de virus coxsackie y sarampión, se añade el malestar de los trabajadores de los centros de salud, quienes no descartan el inicio de paralizaciones en contra del Ministerio de Salud (Minsa) y el Gobierno Regional.

Integrantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Geresa protestaron en los exteriores de esa entidad, para denunciar que los empleados técnicos, asistenciales y auxiliares han sido excluidos de la entrega de un bono, para mejorar su situación salarial. Asimismo, indicaron que el GORE no cumple con la entrega de uniformes, lo que impide un adecuado desempeño.