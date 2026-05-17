El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón, alertó sobre las consecuencias que puede generar el uso frecuente y prolongado de tacones altos.
Según especialistas del instituto, este tipo de calzado, especialmente cuando supera los siete centímetros de altura, puede ocasionar daños progresivos en la postura, articulaciones y movilidad.
Tacones alteran la postura y generan presión en el cuerpo
El doctor Luis Farro Uceda explicó que utilizar tacones altos durante largas jornadas modifica la alineación natural del cuerpo.
Además, incrementa la curvatura lumbar y genera presión excesiva sobre las rodillas, espalda y pies.
El especialista indicó que muchas molestias suelen ser ignoradas inicialmente, aunque con el tiempo podrían convertirse en problemas crónicos.
Zapatos de punta estrecha favorecen deformidades
El Instituto Nacional de Rehabilitación también advirtió sobre los riesgos del uso continuo de zapatos con punta estrecha, comunes en ambientes corporativos.
Este tipo de calzado favorece la aparición de:
- Callosidades
- Inflamaciones
- Juanetes
- Alteraciones en la forma de caminar
- Problemas de equilibrio corporal
“El pie cumple una función fundamental en la estabilidad del cuerpo, por lo que usar calzado inadecuado puede ocasionar lesiones permanentes”, señaló la institución.
¿Qué tipo de zapatos recomienda el Minsa?
Frente a esta situación, el Ministerio de Salud recomendó priorizar zapatos cómodos para las actividades diarias.
Entre las principales recomendaciones figuran:
- Utilizar calzado con base estable
- Preferir una altura moderada no mayor a 3 centímetros
- Alternar el uso de tacones con zapatos bajos
- Evitar usar tacones durante periodos prolongados
Especialistas recalcaron además que no se debe normalizar el dolor o las molestias al caminar.
Cuándo acudir al médico
El Minsa exhortó a acudir oportunamente a un médico rehabilitador si aparecen síntomas como:
- Hinchazón
- Enrojecimiento
- Dolor constante en pies
- Molestias en rodillas o espalda
La institución recordó que una detección temprana puede prevenir complicaciones y ayudar a conservar la movilidad y calidad de vida.