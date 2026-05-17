El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón, alertó sobre las consecuencias que puede generar el uso frecuente y prolongado de tacones altos.

Según especialistas del instituto, este tipo de calzado, especialmente cuando supera los siete centímetros de altura, puede ocasionar daños progresivos en la postura, articulaciones y movilidad.

𝗘𝗹𝗲𝗴𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗶́, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗯𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿: 𝗠𝗶𝗻𝘀𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗹 𝘂𝘀𝗼 𝗮𝗱𝗲𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗮𝗰𝗼𝗻𝗲𝘀.



Su uso prolongado puede generar dolores en la espalda, deformaciones en los pies y problemas de postura que afectan la salud y la… pic.twitter.com/PxkLKllsgo — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 15, 2026

Tacones alteran la postura y generan presión en el cuerpo

El doctor Luis Farro Uceda explicó que utilizar tacones altos durante largas jornadas modifica la alineación natural del cuerpo.

Además, incrementa la curvatura lumbar y genera presión excesiva sobre las rodillas, espalda y pies.

El especialista indicó que muchas molestias suelen ser ignoradas inicialmente, aunque con el tiempo podrían convertirse en problemas crónicos.

Zapatos de punta estrecha favorecen deformidades

El Instituto Nacional de Rehabilitación también advirtió sobre los riesgos del uso continuo de zapatos con punta estrecha, comunes en ambientes corporativos.

Este tipo de calzado favorece la aparición de:

Callosidades

Inflamaciones

Juanetes

Alteraciones en la forma de caminar

Problemas de equilibrio corporal

“El pie cumple una función fundamental en la estabilidad del cuerpo, por lo que usar calzado inadecuado puede ocasionar lesiones permanentes”, señaló la institución.

¿Qué tipo de zapatos recomienda el Minsa?

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud recomendó priorizar zapatos cómodos para las actividades diarias.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Utilizar calzado con base estable

Preferir una altura moderada no mayor a 3 centímetros

Alternar el uso de tacones con zapatos bajos

Evitar usar tacones durante periodos prolongados

Especialistas recalcaron además que no se debe normalizar el dolor o las molestias al caminar.

Cuándo acudir al médico

El Minsa exhortó a acudir oportunamente a un médico rehabilitador si aparecen síntomas como:

Hinchazón

Enrojecimiento

Dolor constante en pies

Molestias en rodillas o espalda

La institución recordó que una detección temprana puede prevenir complicaciones y ayudar a conservar la movilidad y calidad de vida.