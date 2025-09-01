El alcalde delegado del centro poblado de Bellavista de Cachiaco, del distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, murió luego que la camioneta en la que se trasladaba se despistó y cayó a un abismo. Además, cinco personas resultaron heridas.

[PUEDES VER: Piden cárcel para tío que mató a Xiomara]

El accidente sucedió la noche del sábado 30 de agosto, cuando viajaban desde el caserío Mangas, hacia Bellavista de Cachiaco y cayeron a un abismo de aproximadamente 200 metros.

En el vehículo viajaba la exautoridad Benito Meléndrez Meléndrez, cuya muerte fue confirmada en el centro de salud de dicho distrito, donde fue trasladado. Asimismo, entre los heridos figuran los pobladores Javier García, Florentino Agurto y Plácido Huamán, y otros más.

Mientras que la misma noche, un poblador identificado como Serafían García García, de 31 años, falleció, luego que la motofurgón en que iba, cayó a un abismo en el centro poblado Cumbicus Alto, distrito de Pacaipampa.

Además, resultaron heridos el chofer del vehículo, Rolando Vásquez, asimismo, Félix Mnuel Salvador, Víctor Carhuapoma y Santiago Carhuapoma Quispe.

Por otro lado, en Piura, cerca de las 4:45 de la mañana del domingo 31 de agosto, dos personas que se trasladaban en una motocicleta, resultaron heridas al colisionar contra un vehículo en la carrtera Panamericana Norte, frente al Terminal Pesquero José Olaya.