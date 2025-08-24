Dos hampones redujeron a dirigentes de una cooperativa agraria y, tras amenazarlos con armas de fuego, les robaron más de S/30,000 que habían retirado de una entidad financiera en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, región Piura.

[PUEDES VER: Anciano muere atropellado en la carretera Piura-Paita]

Ocurrió el viernes 22 de agosto, cuando los asaltantes interceptaron al presidente de la Cooperativa Agraria de Usuarios de Tomapampa de Jambur, Orlando Marchena Erazo, de 45 años, quien iba en una motocicleta, junto al gerente de dicha cooperativa, Abraham Yaguana Villegas, de 80 años.

Al llegar a la carretera a Jambur, en el caserío Culqui, a la altura de la antena, fueron reducidos por los hampones que llevaban cascos que les cubrían toda la cabeza y se desplazaban en una motocicleta color negro.

En dicho lugar, encañonaron a Marchena y a Yaguana y los amenazaron con acabar con sus vidas, si no les entregaban el dinero que llevaban en una mochila el primero de ellos. Fueron más de S/30,000 que pudieron robarles y fugaron sin rumbo conocido.

Se conoció que los dirigentes habían retirado dicho dinero de la agencia de la Caja Piura, en el distrito de Paimas, y tenía como finalidad rendir cuentas a los socios de la mencionada cooperativa.

Tras lo ocurrido, efectivos policiales de Paimas llegaron y realizaron un operativo en la zona con ayuda de pobladores, pero con resultados negativos hasta el momento.

Los dirigentes y víctimas del asalto, interpusieron la denuncia en la dependencia policial de dicho distrito.

Ante lo sucedido, los pobladores exigieron mayor seguridad y patrullaje en la zona para contrarrestar los hechos delictivos.