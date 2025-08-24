Un anciano, que habría bajado de un vehículo por el bloqueo del paro de pescadores, murió trágicamente, luego que fue arrollado por un vehículo y dejado abandonado en la carretera Piura-Paita, en la provincia de Paita, región Piura.

[PUEDES VER: Sentencian a sujeto por tocamientos indebidos a una menor]

El accidente se registró a la altura del kilómetro 36+800, donde Arturo Arévalo Ramos, de 71 años, fue lamentablemente encontrado sin vida, en medio de las dos vías. La Policía de Carreteras, que fue alertada sobre este hecho, acudió al lugar .

Según las versiones de allegados a la víctima, Arévalo había salido cerca de las 7:00 de la mañana del viernes 22 de agosto de su vivienda en Paita, con destino a Piura, debido a que iba a ser atendido por un odontólogo.

Para dirigirse a su destino, habría abordado una vans de una empresa en Paita, pero en el trayecto habría bajado del vehículo, junto a otros pasajeros, debido a que la carretera estaba bloqueada por el paro de los pescadores.

Desde ese entonces, Arévalo fue visto. Luego, sus familiares lo buscaron y debido a que no lo encontraron, fue reportado como desaparecido en las redes sociales.

Sin embargo, la mañana del siguiente día, un cuerpo fue visto en la carretera Piura-Paita por los transportistas y pasajeros quienes dieron aviso a las autoridades policiales.Hasta ahí llegaron los seres queridos de la víctima, quienes lo identificaron plenamente.Asimismo, las diligencias fueron realizadas por personal policial de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT).Sus familiares exigieron a las autoridades locales que realicen una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de su ser querido.

“Pedimos justicia. Él era soltero, pero todos sus sobrinos y otros familiares estábamos pendientes de él. Lo que solicitamos es que se investigue el caso...”, señaló muy dolida una sobrina de Arévalo.