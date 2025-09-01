La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos, solicitó 9 meses de prisión preventiva contra el tío político de la víctima, Jorge Silva Álvarez, de 43 años, investigado como presunto autor del delito de feminicidio, en agravio de su sobrina Xiomara Huertas Santiago, de 18 años, que fue encontrada maniatada y enterrada en el corral de la vivienda de su tía en el distrito de La Arena, en Piura.

[PUEDES VER: El Consorcio Hospital Piura habría pagado S/ 10,000 por irregular adenda de contrato]

La fiscal María Villegas presentó su requerimiento ante el Poder Judicial, con el resultado de necropsia médico-legal, la pericia psiquiátrica al acusado, los resultados de pericias biológicas realizadas al cuerpo de la víctima y al acusado.

También, el informe de la inspección técnico-criminal en el lugar de los hechos y las declaraciones de los familiares, amigos y del personal policial interviniente.

Asimismo, otros elementos obtenidos que vinculan al imputado con la muerte por asfixia de la joven universitaria Xiomara Huertas.

En las próximas horas, el juzgado determinará y realizará la audiencia de prisión preventiva contra Jorge Silva Álvarez, tío de la joven.

En tanto, los familiares, amigos y pobladores de donde radicaba la universitaria, pidieron a las autoridades que sea enviado al penal y, luego, sentenciado a cadena perpetua, por el horrendo hecho que habría sido cometido por su tío político.

Además, uno de sus seres queridos ha solicitado que se realice la reconstrucción de los hehcos, para saber el móvil del crimen de la joven.

Xiomara, que estudiaba la carrera de Administración en la Universidad Nacional de Piura y que fue reportada como desaparecida, fue encontrada por sus familiares, amarrada de las manos y enterrada en el corral de la vivienda de su tía, en el centro poblado de Vichayal, en La Arena.

Ahí, la Policía detuvo a su tío como uno de los principales sospechosos del crimen.