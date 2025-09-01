Alrededor de S/ 10,000 habría entregado el Consorcio Hospital Piura al exasesor legal de la gestión del exgobernador regional de Piura Servando García Correa, para agilizar “la opinión” sobre la modificación contractual y de esta manera elevar el precio de la adquisición de equipos médicos para el Hospital de Huarmaca.

Según la carpeta fiscal N° 2606065500-2024-15-0 de la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios a la que Correo tuvo acceso, existen conversaciones de WhatsApp y declaraciones de colaboradores eficaces que afirman que un miembro del Consorcio Hospital Piura habría entregado, en dos partes, alrededor de 10,000 soles al exasesor legal, Jim Merino Merino, para que agilice su “opinión” a favor de incluir una adenda de modificación del contrato que incluya el precio por la adquisición de los equipos médicos sin sustento técnico ni legal.

El fiscal responsable de este caso, José Aurelio Jiménez Moscol, precisó que tras la investigación realizada el 7 de agosto del 2021 entre Jim Merino (abogado de la Dirección de Obras) e Ilich Sumarriva Lezama, quien se presenta como “personal” del Consorcio Hospital Piura, existió un “acercamiento”, cuatro días después que el contratista solicitara la modificación del contrato N’113-2015 y posterior a ello mantuvieron una conversación fluida, concertando reuniones y reportando los avances del trámite para modificar el contrato mencionado.

Agrega que, en las conversaciones de WhatsApp, que obran en manos de la Fiscalía y a las que Correo tuvo acceso, el intermediario del consorcio le exige la emisión pronta de los informes por parte del exfuncionario, para posteriormente tener conversaciones con palabras claves o frases cortas como: ¿cómo es?, ¿cuántos “documentos” me vas a enviar para terminar?, “Páseme su número de cuenta”, entre otras.

“Estas conversaciones en imágenes de WhatsApp se corroboran con la declaración del colaborador con código clave N° 01-2025, que señala: “...la persona de Ilich Sumarriva Lezama contactó a Merino en el Gobierno Regional de Piura, indicándole que era representante de los consorcios ejecutantes de los hospitales (Ayabaca, Huarmaca y Huancabamba) y que estaban viendo la modificación contractual mediante adenda,...”, dice la Fiscalía.

Agrega que Sumarriva se encuentra a Merino diciéndole que seguía demorando y ahí es donde el abogado le preguntó, ¿cómo es conmigo?”, “... pidiéndole un número de cuenta bancaria que el abogado (Merino) les dio y que era suyo, depositándole S/ 6,000 o S/ 5,000... días después, antes de la emisión del informe por parte del abogado... en la Baguetería de Santa María del Pinar...en la tarde este se le acercó al abogado, quien se encontraba con un maletín y depositó en dicho maletín un sobre manila amarillo A-4 doblado, que contenía S/ 4,000”, revela un colaborador.