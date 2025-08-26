“Ay, hija de mi vida, hija de mi corazón. Ay, mi niña hermosa, ¿por qué te han hecho eso?”, repetía una y otra vez desde el fondo de su corazón y ahogada en llanto y dolor, Milagros Santiago Mechato, madre de la joven universitaria Xiomara Alejandra Huertas Mechato (18 años).

La estudiante de Administración de la Universidad Nacional de Piura (UNP), ayer debía iniciar su segundo ciclo de Administración, pero solo empezó un camino hacia la eternidad, cuyo cortejo fúnebre fue acompañado por una multitud que en todo momento y portando carteles, exigió justicia y que el autor de este horrendo y salvaje crimen no quede impune.

“Mi hija era muy tranquila, alegre, éramos tan felices, me prometió que iba a ingresar a la UNP e ingresó, pero ese desgraciado me le truncó su carrera, su vida, cuando ingresó, que orgullosa estaba de ella”, recordaba con el corazón hecho en mil pedazos Milagros, mientras recibía las condolencias de las amigas de su hija.

Durante su sepelio recibió innumerables homenajes y a su paso, las lágrimas caían por las mejillas de mujeres y hombres que no entendían cómo su propio tío, quien es el principal sospechoso de su muerte, la asfixió y ahorcó con una soga y no contento con ello, la sepultó desnuda, tal como fue encontrada.

“Hicimos una promesa, pero los tres. La promesa era de los tres, ahora todo es distinto, tan felices que éramos los tres. Ay, mi chiquita, tan inocente y no tuvieron piedad con ella”, decía su mamá cuando miraba su ataúd de color blanco.

De otro lado, siete días de detención preliminar se dictó contra Jorge Silva, como presunto autor del delito de feminicidio, en agravio de su sobrina. La fiscal adjunta María del Pilar Villegas Chero, junto a la policía, realizaron la constatación policial e inspección técnico policial, entre otros. Se conoció que Silva registra una denuncia en San Juan de Miraflores del año 2014, en Lima, por tocamientos indebidos contra su sobrina de 9 años.