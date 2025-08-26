La Subgerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, y la Universidad Nacional de Piura (UNP), mediante su Unidad de Responsabilidad Social, sostuvieron una reunión de trabajo para unir esfuerzos en favor de las víctimas de violencia familiar y embarazo adolescente.

Durante la jornada se abordaron temas prioritarios como la prevención de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, la atención a adolescentes embarazadas, la lucha contra la discriminación hacia las personas con discapacidad y el acompañamiento a adultos mayores. También se resaltó la importancia de promover cultura, deporte y fortalecimiento familiar.

Las instituciones acordaron compromisos para prevenir la explotación sexual y laboral, la mendicidad forzada y la trata de personas. El objetivo central es garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, colocando a la articulación interinstitucional como herramienta clave frente a estas problemáticas.

Entre los acuerdos principales destaca la realización de una capacitación dirigida a las facultades de la UNP, en la que participarán los programas sociales del Gobierno Regional. Esta actividad permitirá sensibilizar a futuros profesionales y motivarlos a asumir un rol activo en la construcción de una sociedad más justa.

La reunión fue encabezada por representantes de la Subgerencia Regional de Desarrollo Social, junto a coordinadores de programas sociales del GORE y la responsable de Responsabilidad Social de la UNP. Todos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando unidos por la protección de la niñez, la juventud y las familias más vulnerables de la región.