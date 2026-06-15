Los limeños sorprendidos este domingo por la aparición de un arcoíris sobre distintos puntos de la ciudad. El fenómeno llamó la atención debido a que ocurrió a pocos días del inicio del invierno, una temporada caracterizada por cielos nublados y escasa presencia de luz solar directa.

La formación pudo observarse durante varias horas en algunos sectores de la capital. Decenas de ciudadanos registraron el momento con fotografías y videos que posteriormente compartieron en redes sociales.

El arcoíris apareció luego de que se registrara una ligera garúa en diversas zonas de Lima Metropolitana. La combinación entre la humedad presente en el ambiente y algunos intervalos de radiación solar permitió que el fenómeno fuera visible desde distintos distritos.

Su presencia resultó llamativa para muchos ciudadanos debido a que este tipo de eventos no suele observarse con frecuencia durante los meses previos al invierno. En esta etapa del año predominan los cielos cubiertos y las condiciones que dificultan la formación de este fenómeno óptico.

Los usuarios que difundieron imágenes en internet destacaron precisamente lo inusual del avistamiento. Varias publicaciones mostraron el arcoíris elevándose sobre diferentes zonas de la ciudad.





Los avistamientos más recientes de este fenómeno en la capital ocurrieron durante el verano. Uno de ellos fue reportado el 31 de diciembre de 2025, pocas horas antes de la llegada del Año Nuevo.

Otro registro se produjo el 25 de febrero de este año. Por ello, la aparición de un nuevo arcoíris en pleno otoño despertó interés entre quienes pudieron observarlo.

La aparición del fenómeno coincide con un escenario de condiciones cálidas en el litoral peruano. Actualmente, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño mantiene vigente una alerta de Niño Costero debido a la persistencia de temperaturas superiores a lo habitual en el mar.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, estas condiciones podrían mantenerse al menos hasta enero de 2027. Asimismo, para el periodo comprendido entre mayo y julio se prevé que las lluvias en la costa norte se presenten dentro de rangos normales o por encima de los valores habituales.