El presidente José María Balcázar se dirigió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para solicitar que concluya a la brevedad posible el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, realizada el pasado 7 de junio, con el fin de conocer los resultados definitivos del proceso electoral.

El mandatario admitió este 14 de junio que la espera para conocer quién lo sucederá en el cargo ha provocado preocupación e incertidumbre en diversos sectores de la población.

Cabe señalar que el jefe de Estado informó este domingo que retrasará su viaje al extranjero del 15 al 17 de junio, con el propósito de supervisar y articular medidas junto a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú frente a eventuales protestas en la capital.

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“La ONPE a mi modo de ver esta trabajando, aunque muy lentamente al parecer, porque no nos han dado una fecha cierta y de lo más pronto para terminar con la incertidumbre del conteo de votos y de las impugnaciones que se han presentado”, declaró a Exitosa.

Cabe recordar que el viernes 12 de junio, la ONPE, presidida interinamente por Bernardo Pachas, informó que alcanzó el 100 % de actas procesadas de la segunda vuelta presidencial de 2026, en la que compiten Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. No obstante, los resultados finales aún dependen de la resolución de las actas observadas por parte de los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

José Balcázar posterga viaje a Roma para supervisar situación del país tras segunda vuelta

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció la postergación de su viaje a Roma, previamente autorizado por el Congreso, con el fin de permanecer en Lima y coordinar acciones orientadas a garantizar la paz social, el orden público y la estabilidad del país tras la segunda vuelta electoral.

El mandatario informó que partirá recién el miércoles para cumplir con su audiencia programada con el papa León XIV el próximo 18 de junio y retornar de inmediato al Perú. Explicó que la reprogramación responde a su responsabilidad de supervisar la situación nacional y prevenir cualquier incidente relacionado con el proceso electoral.

Balcázar señaló que durante los próximos días sostendrá reuniones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para evaluar el escenario político y social. Asimismo, indicó que se impartirán instrucciones para garantizar el respeto a las manifestaciones ciudadanas, evitando provocaciones y el uso innecesario de la fuerza.

“Necesitamos instruir a la Policía para que, en lo máximo, se respeten las marchas, pero sin provocaciones ni uso innecesario de la fuerza en caso de producirse”, remarcó.

Respecto a los comicios, el jefe de Estado sostuvo que, según la información disponible, la jornada electoral se desarrolló con normalidad en la mayor parte del país. Añadió que las observaciones e impugnaciones de algunas actas deberán resolverse mediante los procedimientos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.

“Por lo que se escucha hasta el momento, se habría producido con toda normalidad al interior del país. Lo que se cuestiona son algunos casos concretos de actas impugnadas; eso se verá a través del procedimiento establecido en el Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.