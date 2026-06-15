Tras la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló el proceso que siguen los votos emitidos por la ciudadanía hasta la proclamación oficial de resultados. El procedimiento comprende el escrutinio en las mesas de sufragio, el procesamiento de actas, la resolución de observaciones y, en algunos casos, el recuento de votos.

¿Cómo se realiza el escrutinio?

Una vez cerrada la votación, los miembros de mesa realizan el conteo de votos en presencia de los personeros de las organizaciones políticas. El procedimiento comienza con la apertura del ánfora y la revisión de cada cédula de sufragio.

Durante esta etapa se verifica que las cédulas cuenten con la firma del presidente de mesa. Aquellas que no presentan esta rúbrica son separadas antes de continuar con el conteo.

Al finalizar la revisión, el número de cédulas debe coincidir con la cantidad de ciudadanos que sufragaron. Si existe un excedente, las papeletas sobrantes son retiradas al azar y destruidas conforme a la normativa electoral.

Los resultados son consignados en el acta electoral. Este documento registra los votos obtenidos por cada organización política, además de los sufragios nulos, blancos e impugnados.

¿Qué ocurre con las actas electorales?

Concluido el escrutinio, se elaboran cuatro ejemplares del acta electoral para la ODPE, el JEE, el JNE y la ONPE. Los personeros también pueden solicitar una copia del documento.

Las actas son trasladadas a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. El traslado se realiza con resguardo policial y supervisión de personal electoral.

Al llegar a la ODPE, la información es incorporada al sistema de cómputo. Las actas que no presentan observaciones son contabilizadas de inmediato.

Cuando se detectan inconsistencias, el documento es remitido al Jurado Electoral Especial correspondiente. Las observaciones pueden estar relacionadas con errores aritméticos, falta de firmas, información incompleta o problemas de legibilidad.

Los integrantes del JEE comparan el acta observada con el ejemplar que obra en su poder para verificar la información. Si la discrepancia queda resuelta, emiten una resolución y el documento retorna a la ODPE para su incorporación al conteo oficial.

¿Cuándo se realiza un recuento de votos?

Si las inconsistencias no pueden resolverse mediante el cotejo de actas, se procede al recuento de votos. Este mecanismo permite realizar un nuevo conteo de las cédulas correspondientes a una mesa de sufragio. Para ello, el JEE solicita el sobre lacrado que contiene los votos y convoca una audiencia pública. Durante la diligencia se realiza una nueva revisión de las cédulas y se elabora un acta con los resultados obtenidos.

Finalizado el procedimiento, se emite la resolución correspondiente. Las cédulas son nuevamente lacradas y enviadas a la ONPE para su custodia.

Una vez resueltas todas las observaciones y completado el cómputo electoral, los Jurados Electorales Especiales remiten sus decisiones a las ODPE. Con esa información se elaboran las actas de proclamación descentralizada.

Posteriormente, el JNE consolida los resultados nacionales y proclama a las autoridades elegidas. El organismo también entrega las credenciales al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2026.