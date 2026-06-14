Se organizan. El partido político Juntos por el Perú (JP) realizó ayer, desde las 10:00 a.m., una plenaria partidaria junto a sus diputados y senadores electos. Según detalló su secretario general, Ernesto Zunini, también acudieron “dirigentes del Comité ejecutivo Nacional”.

La agrupación busca hacerle frente a la ventaja que registra su competidora Keiko Fujimori (Fuerza Popular), de casi 20 mil votos, en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

ENCUENTRO. “Estamos trabajando, sí. Están nuestros dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y, aparte, tendremos un espacio con todos los diputados y senadores”, afirmó a la prensa al promediar las 2:30 p.m. Luego, precisó que el candidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, acudiría al local partidario en “la tarde”. Esto se produjo hacia las 6:00 p.m.

En otro momento, Zunini tildó de “irregularidades” que los lineamientos para las actividades electorales en el extranjero, dictados por la ONPE, se hayan cambiado el último 31 de mayo.

En una conferencia de prensa un día antes, JP afirmó que no fue notificado de dicha decisión. Sin embargo, esta se hizo pública en el diario oficial El Peruano en la fecha indicada.

“Estamos preocupados, pero nuestra preocupación es por estas irregularidades de que se hayan cambiado las reglas de juego en pleno proceso electoral” , afirmó. En esa línea, aseguró que “no se le ha permitido” a JP “tener información de las actas del extranjero”,

“¡Oh sorpresa! son estos dos países, Argentina y Estados Unidos que, además tengo que decirlo con absoluta sensatez, la política y relaciones exteriores de estos países, respecto a la soberanía de los de los países latinoamericanos, es muy cuestionable”, puntualizó.

Finalmente, retrocedió en el llamado de Sánchez para un reconteo de votos “de todo el proceso” electoral. “No, no es necesario que sea recuento total”, dijo.

2 399

mesas de votación, 1 751 a nivel nacional y 648 en el extranjero, buscó anular sin éxito JP.

Yapeo

Secretario de JP insistió en pedir dinero a sus simpatizantes para “subsanar” pedidos de nulidad rechazados.