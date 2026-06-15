Las movilizaciones en respaldo del candidato presidencial Roberto Sánchez siguen creciendo y Juntos por el Perú (JPP) no descarta convocar a nuevas protestas. Así lo adelantó su vocera, Anahí Durand, quien además cuestionó las restricciones impuestas por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Respecto a las marchas, Durand sostuvo que estas fueron “pacíficas y tranquilas” en el centro de Lima y ya se habrían extendido hacia Cusco y Puno.

En cuanto a las acciones de la Municipalidad de Lima, lamentó que Renzo Reggiardo estaría actuando más como militante que como alcalde. “En la Municipalidad de Lima, la verdad, Renzo Reggiardo es, ante todo, un militante de Renovación Popular; no parece el alcalde de todos los limeños. Ha sacado ya prohibiendo todo el libre tránsito por el centro histórico. Sus alcaldes en Jesús María han tenido una actitud muy hostil, muy diferente a la que tuvieron cuando se movilizaron sus partidarios en la primera vuelta", afirmó Durand en diálogo con RPP.

Sobre futuras convocatorias, la exministra de la Mujer no cerró la puerta. “Vamos a ir evaluando eso también, conforme avance la situación, el conteo, el monitoreo, pero esto quiero que quede claro: nosotros no estamos haciendo un llamado a la insurgencia”, advirtió.

ACCIONES

Respecto al avance en los resultados de la segunda vuelta electoral, Durand afirmó que en territorio nacional Juntos por el Perú superó a Fuerza Popular, pese a la información “negativa” que se difundió en contra de Roberto Sánchez.

Por otro lado, también señaló que no hubo reuniones entre su partido y las demás agrupaciones políticas que lo respaldaron en segunda vuelta para evaluar un futuro bloque en el Parlamento. Por ahora, estarían enfocados en la defensa del voto.

“Estamos enfocados en la defensa del voto y agradecemos, como digo, el respaldo de Obras, de Ahora Nación, de Venceremos, de los distintos partidos que se fueron sumando en esta segunda vuelta y que son también un sustento importante para defender el voto en este momento”, apuntó.