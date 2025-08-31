Un motociclista y un mecánico murieron trágicamente en dos violentos accidentes registrados en los distritos de Tambogrande y Suyo, en la región Piura.

[PUEDES VER: Piura realiza Festitón 2025 apoyando a la teletón San Juan de Dios]

Uno de los lamentables hechos ocurrió aproximadamente a las 2:50 de la tarde del sábado 30 de agosto, cuando Carlos Alexander Amambal Villegas, de 26 años, manejaba su motocicleta y sufrió el choque con un automóvil a la altura del cruce de la carretera Cruceta a Tambogrande.

Moradores de la zona, junto a agentes de Serenazgo y la Policía de Carreteras de Las Lomas, que llegaron a la zona, auxiliaron al motociclista que fue trasladado al establecimiento de salud del distrito de Tambogrande, donde desafortunadamente certificaron su deceso.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para la necropsia correspondiente.

Mientras que en otro accidente, un joven mecánico y egresado del Senati, murió trágicamente, luego que se despistó en la motocicleta que manejaba en el distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca.

Sucedió cuando Edinson Valle, natural del distrito de Jililí, se despistó y chocó violentamente su motocicleta contra una vivienda, en el caserío Santa Rosa, muriendo de manera instantánea. Las causas del accidente son investigadas por la Policía.

El joven laboraba como mecánico en el taller de motos “Chin” en el distrito de Paimas. Además, hace unos meses egresó del Senati.

Según señalaron sus amistades, Valle es recordado por ser un joven trabajador y muy amigable. “Se había ganado el cariño de los amigos por su carácter alegre, servicial y divertido”, indicó uno de los amigos del joven que es velado en su tierra natal.