Para brindar su apoyo solidario a la gran teletón 2025 “Todo es posible” en favor de la Clínica San Juan de Dios, el sábado 13 de septiembre se arma el Festitón desde las 12:30 p.m. en el Parque Néstor Martos (Parque de las Aguas), donde los piuranos vivirán una feria llena de gastronomía, música, arte y diversión.

Para esta ocasión se tendrá la participación en el escenario de artistas como la orquesta Internacional Mallanep, Alma Star, Mujeres en Escena, Segundo Meléndez, Frank Castillo, Los Capos, César Gallardo, Policía Nacional, entre los ya confirmados.

PUEDES VER: Piuranos gozarán de la buena música con sensacionales orquestas

SHOW PARA TODOS

Se espera que más agrupaciones y solistas se sigan sumando a esta causa por los más desvalidos cuya teletón será el viernes 12 y sábado 13, y donde se pretender llegar a la meta de S/ 8,054,927.

Ese día para los más pequeños, habrá show infantil y de magia, caritas pintadas, platos típicos, postres y mucho más. Están todas las familias piuranas invitadas para disfrutar y apoyar a la Teletón, porque unidos todo es posible.

Los que deseen colaborar lo pueden hacer también de diversas formas, como yape, izipay y efectivos o en soles a las cuentas corrientes de los bancos de Crédito, Interbank, BBVA, Ban Bif, Scotiabank, o a las tiendas comerciales: Vivanda, Plaza vea, Mass, Makro y Promart.