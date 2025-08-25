Desde este sábado Piura bailará al ritmo de buenas orquestas, como La Bella luz.
Desde este sábado Piura bailará al ritmo de buenas orquestas, como La Bella luz.

Piura se prepara para vivir varios eventos bailables con grandes agrupaciones musicales, como , Son del Duke y La Bella Luz, que animarán tardes y noches llenos de música, belleza y alegría.

El próximo sábado 30 de agosto, en la celebración del 12 aniversario de la orquesta El Encanto de Corazón, se presenta el grupo Son del Duke, a partir de las 5 p.m. en la Casita de Don Juan, en Castilla.

Será un baile inolvidable con una noche llena de música, alegría y grandes emociones y el gran talento de Son del Duke, que estará en el escenario con su energía.

PUEDES VER:

LA BELLA LUZ

El viernes 5 de septiembre el Casino Militar de Piura se enciende con un concierto único con la presencia de la orquesta La Bella Luz, que brindará su música y sus mejores éxitos para hacer bailar a todos los piuranos en una noche espectacular. En el escenario estará acompañada de la vibrante Orquesta Flamingoh.

La aclamada agrupación de la cumbia peruana llega con todo su talento, y con sus temas “Sed de amor”, “Disjockey”, “Niña tonta” y su popular “Mix Gilda”, para hacer bailar a los seguidores.

Al día siguiente, estará en la provincia de Paita a partir de las 8 p.m. en el local “El encanto de la rockola”, en un concierto para brindar lo mejor de la cumbia. Y cierra con broche de oro en Sullana, el domingo 7, en una presentación inolvidable con su inconfundible estilo y repertorio de música variada, acompañados de otros artistas.

MIRA ESTO:

CORAZÓN SERRANO

La agrupación musical Corazón Serrano, de los hermanos Guerrero-Neira, se presentará el 23 de septiembre en el Estadio Municipal de Bellavista del Bajo Piura, a partir de las 10 p.m. en la celebración de la fiesta patronal en honor a Nuestra Virgen de las Mercedes.

Piuranos y sechuranos vivirán un inolvidable espectáculo lleno de música, magia y alegría, que hará vibrar con sus grandes éxitos a todo el público, que disfrutarán del encanto de las hermosas cantantes que integran la agrupación, que ha cumplido 32 años de éxitos, con grandes conciertos denominados Camino a un sueño.

TAGS RELACIONADOS