Piura se prepara para vivir varios eventos bailables con grandes agrupaciones musicales, como Corazón Serrano, Son del Duke y La Bella Luz, que animarán tardes y noches llenos de música, belleza y alegría.

El próximo sábado 30 de agosto, en la celebración del 12 aniversario de la orquesta El Encanto de Corazón, se presenta el grupo Son del Duke, a partir de las 5 p.m. en la Casita de Don Juan, en Castilla.

Será un baile inolvidable con una noche llena de música, alegría y grandes emociones y el gran talento de Son del Duke, que estará en el escenario con su energía.

LA BELLA LUZ

El viernes 5 de septiembre el Casino Militar de Piura se enciende con un concierto único con la presencia de la orquesta La Bella Luz, que brindará su música y sus mejores éxitos para hacer bailar a todos los piuranos en una noche espectacular. En el escenario estará acompañada de la vibrante Orquesta Flamingoh.

La aclamada agrupación de la cumbia peruana llega con todo su talento, y con sus temas “Sed de amor”, “Disjockey”, “Niña tonta” y su popular “Mix Gilda”, para hacer bailar a los seguidores.

Al día siguiente, estará en la provincia de Paita a partir de las 8 p.m. en el local “El encanto de la rockola”, en un concierto para brindar lo mejor de la cumbia. Y cierra con broche de oro en Sullana, el domingo 7, en una presentación inolvidable con su inconfundible estilo y repertorio de música variada, acompañados de otros artistas.

CORAZÓN SERRANO

La agrupación musical Corazón Serrano, de los hermanos Guerrero-Neira, se presentará el 23 de septiembre en el Estadio Municipal de Bellavista del Bajo Piura, a partir de las 10 p.m. en la celebración de la fiesta patronal en honor a Nuestra Virgen de las Mercedes.

Piuranos y sechuranos vivirán un inolvidable espectáculo lleno de música, magia y alegría, que hará vibrar con sus grandes éxitos a todo el público, que disfrutarán del encanto de las hermosas cantantes que integran la agrupación, que ha cumplido 32 años de éxitos, con grandes conciertos denominados Camino a un sueño.