Las organizaciones políticas Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) aceleran la captación de personeros con el objetivo de cubrir las más de 90 mil mesas de sufragio que funcionarán hoy a nivel nacional.

El partido JP, a través de su plataforma “Personeros del Pueblo”, busca reunir 100,001 voluntarios pero, hasta el cierre de la edición, reportaba 71,359 inscritos, con cerca de 28,600 pendientes.

Por su parte, el jefe de personeros de FP, Luis Dyer, aseguró en Canal N que su organización ya superó los 85 mil personeros en las distintas regiones del país aunque reconoció que todavía enfrentan déficit en distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Carabayllo y Chosica.

Sin embargo, según el portal Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo hay 1,315 personeros registrados, de los cuáles 976 corresponden a JP y 375 a FP.