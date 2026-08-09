La construcción de un nuevo reservorio de almacenamiento de agua en la zona alta avanza con la colocación de la primera piedra, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la gestión del recurso hídrico y mejorar su aprovechamiento.

Gestión eficiente

Para este primer reservorio se ha previsto un presupuesto de S/ 49 590.76, cuyo financiamiento provendrá de los recursos recaudados mediante la tarifa que pagan los usuarios del agua.

La obra se encuentra comprendida en el convenio suscrito en julio entre las cuatro juntas de usuarios del sistema hidráulico de Ica y la Comunidad Campesina de Pilpichaca, acuerdo que contempla la ejecución de infraestructura destinada al almacenamiento de agua.

En el convenio participan la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor La Achirana, la Junta de Usuarios del Río Ica, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Río Seco y la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), junto con representantes de la Comunidad Campesina de Pilpichaca.

El primer reservorio busca generar mejores condiciones para el almacenamiento del recurso hídrico y contribuir a una gestión más eficiente del agua, con potenciales beneficios ambientales, económicos y sociales para las poblaciones vinculadas al proyecto.

El financiamiento de la infraestructura se encuentra contemplado dentro de los planes de operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura, los cuales cuentan con la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

La Comunidad Campesina de Pilpichaca también tiene participación en el desarrollo del proyecto, asumiendo el financiamiento de la elaboración de los expedientes técnicos que servirán como base para la construcción de la infraestructura.

Además, el proyecto contará con el respaldo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), que proporcionará maquinaria pesada, operadores y combustible para contribuir al desarrollo de los trabajos.

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