La Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica, en articulación con otras juntas de usuarios de agua, sostuvo una reunión de coordinación en el sector de Pilpichaca, provincia de Huaytará, con el objetivo de consolidar proyectos hídricos y fortalecer la gestión del recurso en las zonas altas.

Acceso al agua

El encuentro reunió a cuatro juntas de usuarios, las cuales vienen trabajando de manera articulada para atender demandas históricas de las comunidades altoandinas, especialmente en torno al acceso al agua y el desarrollo de actividades agropecuarias. En ese contexto, el gerente de JUASVI, Alfredo Sotil Delgado, destacó la importancia de este esfuerzo conjunto.

“Las cuatro organizaciones de usuarios de agua que hay en la provincia de Ica nos hemos organizado para atender algunas demandas de la zona de trasvase”, señaló. Asimismo, precisó que estas acciones forman parte de un plan que busca equilibrar el aprovechamiento del recurso hídrico con las necesidades de las comunidades de la parte alta.

Entre las principales intervenciones previstas para el presente año figura la construcción de dos diques en la comunidad campesina de Pilpichaca. Estas infraestructuras permitirán almacenar agua durante la temporada de lluvias para su uso en épocas de escasez.

Añadió que esta medida beneficiará directamente a las familias dedicadas a la crianza de alpacas y vicuñas, contribuyendo a mejorar sus condiciones productivas.

En esa línea, subrayó que la iniciativa también responde a un enfoque de responsabilidad social y ambiental. “La comunidad tiene necesidades para mejorar la crianza de sus ganados entre alpacas y vicuñas, así que con el ánimo de responsabilidad ambiental y social y mitigar futuros controversias que se puedan generar en la comunidad vamos a hacer estas dos construcciones de diques”, indicó.

De acuerdo con lo informado, la comunidad de Pilpichaca ya ha otorgado la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. Actualmente, las juntas de usuarios se encuentran afinando aspectos logísticos para iniciar los trabajos en la segunda quincena de mayo, una vez finalizada la temporada de lluvias.

“En el caso de Pilpichaca ya la comunidad nos ha otorgado la disponibilidad del terreno para la construcción de los dos diques y estamos en la etapa de verificar algunos temas logísticos para iniciar los trabajos”, precisó el gerente. Además, detalló que cada dique tendrá un tiempo de ejecución estimado de entre 45 y 60 días.

Como segunda intervención, se contempla un proyecto en la comunidad campesina de Choclococha, orientado a mejorar las condiciones de la actividad ganadera mediante la instalación de doce “ahijaderos”, espacios adecuados para proteger a las alpacas y vicuñas en etapa de gestación.

“En esta comunidad tenemos proyectado también este año la instalación de doce ahijaderos, que son ambientes que necesitan estar cercados con un mejoramiento de pasto para que las alpacas y vicuñas que estén por parir estén en ese ambiente protegido con buen forraje”, explicó Sotil Delgado.

Asimismo, señaló que esta iniciativa responde a un esquema de compensación social, dado que la comunidad ha venido planteando demandas relacionadas con el acceso a áreas de pastoreo.

“Esta intervención obedece a un tema de compensación. La comunidad durante años viene reclamando un área de pastos. Nosotros con el ánimo estamos atendiendo estas necesidades”, afirmó, precisando que su ejecución dependerá de la aprobación de la asamblea comunal.

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