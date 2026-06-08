El Ministerio de Transportes y Comunicaciones lanzó el concurso denominado Reto Ciclovial 2026, una iniciativa orientada a que estudiantes universitarios presenten propuestas de diseño para infraestructura ciclovial urbana. La convocatoria busca promover ideas que contribuyan a mejorar la movilidad en bicicleta en las ciudades y fortalecer el desarrollo de espacios más seguros para los usuarios.

La propuesta forma parte de las acciones del sector para impulsar una movilidad urbana más sostenible en el país. El concurso está dirigido a equipos de estudiantes que deseen aportar soluciones vinculadas a la planificación de ciclovías y su integración en el entorno urbano. El objetivo es fomentar ciudades con mejores condiciones de seguridad vial y alternativas de desplazamiento más eficientes.

Los equipos participantes podrán desarrollar propuestas técnicas enfocadas en el diseño de ciclovías urbanas. Estas deberán considerar criterios de seguridad, conectividad y funcionalidad dentro del sistema de transporte.





¿Cuáles son los premios?

El concurso contempla distintos niveles de reconocimiento para los equipos ganadores según su ubicación final. El primer puesto recibirá certificación oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y difusión de su proyecto en canales institucionales.

Además, los ganadores accederán a becas de formación internacional en seguridad vial y movilidad sostenible a través de la plataforma YOURS Academy. Estas becas buscan complementar la formación académica de los estudiantes con contenidos especializados.

El segundo y tercer lugar también recibirán certificados de reconocimiento y acceso a programas de capacitación, además de la difusión de sus proyectos. Las instituciones organizadoras y aliadas respaldarán los resultados obtenidos por los participantes.

Cronograma del concurso

Las inscripciones para el Reto Ciclovial 2026 estarán abiertas hasta el 12 de junio. Los equipos seleccionados serán anunciados el 15 de junio tras la evaluación de las propuestas presentadas.

La premiación se realizará el 19 de junio de 2026 en el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. La organización está a cargo de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC junto a instituciones aliadas del sector transporte y movilidad sostenible.

El concurso busca fortalecer la participación juvenil en el diseño de soluciones para el transporte urbano. Con ello se espera impulsar propuestas que contribuyan al desarrollo de ciudades más ordenadas y sostenibles.