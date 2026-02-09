La Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI) informó a los pequeños agricultores y a la población de la provincia de Ica sobre un escenario climático que requiere atención y preparación, tras la difusión del más reciente pronóstico de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

Pronóstico del clima

Según el Comunicado Oficial ENFEN N.º 2-2026, emitido el 30 de enero, el sistema de alerta nacional se mantiene en estado de vigilancia ante un posible evento El Niño Costero, cuya probabilidad se incrementaría a partir de marzo de 2026. Los especialistas advierten que las condiciones cálidas débiles podrían extenderse hasta octubre, configurando un fenómeno de magnitud débil, pero con impactos potenciales en sectores sensibles como la agricultura y el recurso hídrico.

Desde la JUASVI se destacó la importancia de anticiparse a los cambios climáticos, especialmente en una zona como Ica, donde la gestión del agua subterránea es clave para la actividad agrícola. La junta remarcó que este tipo de información técnica permite a los productores planificar cultivos, ajustar calendarios agrícolas y tomar medidas preventivas frente a posibles variaciones de temperatura y disponibilidad hídrica.

El pronóstico también señala que, en el Pacífico central, las condiciones neutrales se mantendrían hasta mayo de 2026. Sin embargo, a partir de junio, se incrementa la probabilidad de temperaturas cálidas débiles, lo que podría consolidar un evento El Niño en esa región, con efectos indirectos sobre el clima del país.

En el corto plazo, para el trimestre febrero–abril de 2026, se esperan precipitaciones entre normales y superiores a lo normal en la costa norte, principalmente durante los meses de marzo y abril. Los expertos no descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como temperaturas del aire por encima de los rangos habituales, condiciones que pueden influir en la sanidad de los cultivos y en la demanda de agua.

En cuanto al comportamiento de los ríos, el pronóstico hidrológico indica que predominarían caudales normales a sobre lo normal, con un incremento más marcado en los ríos Tumbes y Chira durante abril. Aunque estas cuencas no se encuentran en la región Ica, los indicadores forman parte del análisis integral que permite anticipar tendencias a nivel nacional.

El informe también aborda el panorama de los recursos pesqueros, señalando que la anchoveta presenta un incremento en sus procesos reproductivos, acorde con la temporada. Asimismo, se espera la continuidad de la disponibilidad de jurel en la región sur, bonito dentro de las 60 millas náuticas de la costa y una ampliación de la distribución del perico frente al litoral peruano.

Finalmente, la JUASVI reiteró el llamado a los agricultores y a la población local a mantenerse informados a través de los comunicados oficiales, así como a adoptar medidas de prevención, preparación y reducción de riesgos, considerando que incluso un evento débil de El Niño Costero puede generar impactos si no se toman acciones oportunas.

